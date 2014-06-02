Москва, 2 мая, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи 2 мая указал губернатору Воронежской области Александру Гусеву на проблему с отравлением алкоголем в регионе. Глава государства подчеркнул, что решение должно быть комплексным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин назвал сложившуюся ситуацию «общероссийской бедой» и отметил ее постепенное снижение, но вместе с тем призвал Гусева обратить внимание на подотчетную ему территорию.

«Я имею ввиду уровень острых отравлений от спиртосодержащей продукции. Все-таки в Воронежской области, к сожалению, он повыше, чем по стране в целом. Надо на это тоже обратить внимание», — сказал президент по видеосвязи.

Путин отметил, что помочь в этом могут пропаганда здорового образа жизни, развитие здравоохранения и социальной инфраструктуры, а также спорта.

Ранее ИА REGNUM цитировало слова президента России о пьянстве на Колыме. Глава государства в разговоре с губернатором Сергеем Носовым обратил внимание на ситуацию с употреблением в регионе алкоголя и заявил, что побороть его поможет не запрет, а возможность саморазвития.