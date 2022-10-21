Москва, , 14:32 — REGNUM Во время рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Сергеем Носовым 21 октября, глава государства обратил внимание на ситуацию с употреблением в регионе алкоголя.

Вечерние огни «Маяка» © Пресс-служба мэрии Магадана

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«Один момент меня всё-таки настораживает, и я просил бы вас на это обратить внимание. Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры. Нужно, на мой взгляд, уделить этому больше внимания. Это объекты культуры, объекты спорта, физической культуры. Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», — указал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Носов рассказал Владимиру Путину о развитии социально-экономическом развитии региона, в том числе в сфере промышленности, энергетики, строительства, инфраструктуры и здравоохранения.