Москва, 2 мая, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за минувшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях свыше 50 украинских военных. Об этом в ходе брифинга 2 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Помимо личного состава, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.

«На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Темировка, Гуляйполе и Орехов Запорожской области», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, на брифинге 2 мая генерал-лейтенант Игорь Конашенков также заявил, что российские штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска, ВДВ сковывали украинские подразделения на флангах.