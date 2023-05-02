Минобороны: штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска

Артемовск, , 15:35 — REGNUM Российские штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска. Воздушно-десантные войска (ВДВ) сковывали украинские подразделения на флангах. Об этом в ходе брифинга 2 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«На донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артемовск. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи», — сказал Конашенков.

Российские военные ударили по подразделениям противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка (ДНР).

Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, по данным Минобороны, российские войска уничтожили на донецком направлении до 290 украинских военных и наёмников. На данном направлении российские военные уничтожили также один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубицу Д-20 ВСУ.