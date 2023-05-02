Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 290 военных и наёмников ВСУ на донецком направлении

Москва, , 15:31 — REGNUM Российские войска уничтожили за сутки на донецком направлении до 290 украинских военных и наёмников. Об этом 2 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал военный, за сутки на донецком направлении оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы «Южной» группировки войск нанесли удары вражеским подразделениям у населённых пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка в ДНР.

Конашенков уточнил, что Воздушно-десантные войска осуществляли сковывание врага на флангах штурмовых отрядов в Артёмовске.

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков рассказал, что ВС России уничтожили за минувшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях свыше 50 украинских военных. Также уничтожили две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.