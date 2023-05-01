Глава МВФ Георгиева: в мире фиксируется постепенный отказ от доллара

Вашингтон, , 19:31 — REGNUM В мире фиксируется постепенный отказ от использования американского доллара. Об этом в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне 1 мая заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, комментируя перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе.

Кристалина Георгиева Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что это не главное, что вызывает у неё озабоченность, при этом Георгиева добавила, что пока альтернативы американской валюте нет.

«Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае не в ближайшее время», ― цитирует РИА Новости главу МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад увидел в отказе от использования при расчётах доллара в пользу юаня возможности для экономического развития стран. Он отметил, что освобождение от американской валюты в сделках становится всё более необходимым.

Генеральный директор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал доллар США «крупнейшим финансовым террористом в мире». По его словам, сегодня мир отчаянно ищет альтернативную резервную валюту. Для Индии настало подходящее время сделать рупию такой резервной валютой, заключил он.

В свою очередь Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах. Как заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, те же процессы идут в отношении расчётов в евро.

Американские экономисты ранее сообщили о резком снижении доли доллара в международных расчётах. Некоторые эксперты отмечали, что это связано в том числе и с использованием доллара в санкциях.