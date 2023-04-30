Президент Сирии Асад поддержал отказ от доллара США в сделках в пользу юаня

Дамаск, , 00:38 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад увидел в отказе от использования при расчётах доллара в пользу юаня возможности для экономического развития стран. Об этом он заявил 29 апреля на встрече со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Асад подчеркнул, что всё более необходимым становится освобождение от американской валюты в сделках, ведущую роль в этом могут сыграть страны БРИКС, а также переход на юани в торговле между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Россия почти полностью отказалась от международных расчётов в долларах, те же процессы идут в отношении расчётов в евро.

По данным Центробанка России, доля юаня в экспортных расчётах выросла с 0,5% до 16%, доля рубля — до 34%.