Глава индийского банка Kotak Mahindra назвал доллар крупнейшим финансовым террористом

Нью-Дели, , 09:39 — REGNUM Генеральный директор индийского банка Kotak Mahindra Bank Удай Котак назвал доллар США «крупнейшим финансовым террористом в мире».

Доллар США Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я искренне считаю, что крупнейшим финансовым террористом в мире является доллар США», — сказал он на церемонии вручения премии ET Awards в Дели Котак. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, все деньги Kotak Mahindra Bank находятся на счетах nostro, «и кто-нибудь в США может сказать: с завтрашнего утра вы не сможете их снять, и вы застряли».

По его словам, сегодня мир отчаянно ищет альтернативную резервную валюту. Для Индии настало подходящее время сделать рупию такой резервной валютой, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии Башар Асад увидел в отказе от использования при расчётах доллара в пользу юаня возможности для экономического развития стран.

Всё более необходимым становится освобождение от американской валюты в сделках, ведущую роль в этом могут сыграть страны БРИКС, отметил он.