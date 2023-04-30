Вашингтон, 30 апреля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Из-за серьёзных потерь ВСУ украинский кризис может перейти на новый этап после сражения за Артёмовск. Об этом 30 апреля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Битва при Артёмовске сломала хребет ВСУ. Я не представляю, как украинцы смогли бы провести ещё одно подобное сражение», — сказал Риттер.

По его словам, украинские военные израсходовали все свои ресурсы, включая боеприпасы.

Эксперт отметил, что впоследствии этот момент могут назвать переломным в конфликте, а события на театре военных действий будут носить иной характер.

Риттер обратил внимание на то, что на Украине не осталось укреплений, подобных Артёмовску, поэтому на пути российских сил больше не будет таких же препятствий.

Как утверждает эксперт, у Украины уже нет противовоздушной обороны и артиллерии, а большая часть военных кадров убита, взята в плен или ранена.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на эскалацию конфликта, чтобы избежать поражения в борьбе с Москвой. По его словам, окружение Зеленского рекомендует ему сделать всё возможное, чтобы втянуть НАТО в конфликт.