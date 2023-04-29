Экс-разведчик США Риттер: Киев хочет втянуть НАТО в войну с Россией из-за провала ВСУ

Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на эскалацию конфликта, чтобы избежать поражения в борьбе с Москвой. Об этом 29 апреля заявил бывший офицер разведки Соединённых Штатов Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зеленский столкнулся с реальностью, что Киев уже проиграл… Поэтому он отчаянно хочет найти способ изменить ситуацию», — отметил он.

По словам американца, окружение украинского лидера рекомендует ему сделать всё возможное, чтобы втянуть в конфликт Североатлантический альянс ради спасения армии Украины.

Бывший разведчик подчеркнул, что действия Киева усилят угрозу ядерной войны. По этой причине, по его мнению, власти Соединённых Штатов Америки всё чаще вмешиваются в решения, которые принимает киевский режим, чтобы не допустить подобной эскалации.

В начале апреля офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что министерство обороны США строит планы на увеличение расходов после победы России над киевским режимом. По его словам, председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли рассматривает перспективу развития кризиса на Украине с точки зрения победы России.

Как сообщало ИА REGNUM, автор Asia Times Стивен Брайен заявил, что президенты Соединённых Штатов Америки и Украины в скором времени могут лишиться своих кресел. По его мнению, к такому исходу могут привести проблемы Вооружённых сил Украины на фронте. Он уточняет, что у Киева нет запасов и техники, если их планируемое наступление затянется.