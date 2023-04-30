Ростов-на-Дону, 30 апреля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержали семейную пару по подозрению в убийстве своего ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Следственным отделом по Октябрьскому району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины и его 23-летней супруги», — сообщили в пресс-службе, добавив, что дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего, совершённое группой лиц».

По предварительным данным, 28 апреля супружеская пара нанесла травмы, несовместимые с жизнью, восьмимесячной дочери. Позднее супруги спрятали тело грудного ребёнка, а мать сообщила в полицию о похищении.

Следователь направил ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, суд 25 апреля арестовал женщину, которую подозревают в убийстве своего новорождённого ребёнка в туалете поезда на МЦК.

24 апреля во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда «Ласточка» было обнаружено тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями.

Позднее была установлена личность женщины, которую заподозрили в этом преступлении. Её нашли по записям с камер видеонаблюдения. Следователи отследили маршрут передвижения и задержали подозреваемую.