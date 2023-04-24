Москва, , 13:26 — REGNUM В Москве установили личность женщины, которую подозревают в убийстве своего новорождённого ребёнка. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Её нашли по записям с камер видеонаблюдения. Следователи отследили маршрут её передвижения, чтобы задержать.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в электропоезде на юго-востоке столицы», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что это молодая женщина 1998 года рождения. В ближайшее время её доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Предварительно установлено, что женщина родила в санитарном узле электропоезда мальчика, после чего убила его.

Как сообщало ИА REGNUM, тело новорождённого мальчика с признаками насильственной смерти нашли в Москве рано утром 24 апреля. Его обнаружили во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда «Ласточка» на станции Андроновка. На теле ребёнка были множественные ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.