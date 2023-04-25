Москва, , 20:02 — REGNUM Суд 25 апреля арестовал женщину, которую подозревают в убийстве своего новорождённого ребёнка в туалете поезда на МЦК. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

Обвиняемая в убийстве младенца. Кадр из видео с канала: Московская межрегиональная транспортная прокуратура / T. me

По информации ведомства, женщину заключили под стражу до 24 июня 2023 года и предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

ИА REGNUM ранее сообщало, что ранним утром 24 апреля во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда «Ласточка» было обнаружено тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями.

Позднее была установлена личность женщины, которую заподозрили в этом преступлении. Её нашли по записям с камер видеонаблюдения. Следователи отследили маршрут передвижения и задержали подозреваемую.

Предполагаемой убийцей оказалась молодая женщина 1998 года рождения. Предварительно установлено, что она родила мальчика в санитарном узле электропоезда, после чего убила его.