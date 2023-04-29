Ташкент, 29 апреля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 мая посетит с визитом Германию, встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, представителями бизнеса, а также примет участие в церемонии открытия выставки «Археологические сокровища Узбекистана».

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«По приглашению президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2–3 мая текущего года посетит эту страну с визитом», — сообщили 29 апреля в пресс-службе Мирзиёева.

В ходе переговоров с Штайнмайером и Шольцем предполагается обсудить двусторонние отношения и международную повестку дня, а также программы по расширению инновационно-технологического партнёрства предприятий Германии и Узбекистана.

Также запланирована встреча с представителями деловых кругов и открытие выставки «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи».

26 апреля в Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе шаги по дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества.

14 апреля на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном будет способствовать укреплению энергетической безопасности в регионе. Проект будет выгодным для всех, поскольку есть как поставщики газа, так и те, кто заинтересован в этом топливе, отметил Лавров.