Путин и президент Узбекистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Москва, 26 апреля 2023, 13:21 — REGNUM Президента России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила в среду 26 апреля пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, шаги по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
Путин и Мирзиёев отметили успех проведённой 24–26 апреля в Ташкенте Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия-2023», указали в Кремле.
Ранее в этот день российский лидер провёл переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.
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