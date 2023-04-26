Москва, , 13:21 — REGNUM Президента России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила в среду 26 апреля пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, шаги по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Путин и Мирзиёев отметили успех проведённой 24–26 апреля в Ташкенте Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия-2023», указали в Кремле.

Ранее в этот день российский лидер провёл переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном.

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