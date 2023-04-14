Лавров: Россия, Узбекистан и Казахстан продвинулись в обсуждении проекта газового союза

Москва, , 14:12 — REGNUM Проект газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном будет способствовать укреплению энергетической безопасности. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам визита в Узбекистан.

Сергей Лавров Mid.ru

«Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который совершенно точно позволит укрепить энергетическую безопасность», — отметил он, добавив, что это будет выгодно для всех, так как есть и поставщики газа, и те, которые заинтересованы в этом топливе.

Лавров отметил, что когда стороны договариваются об условиях транзита, об условиях цены и, если всех всё устраивает, то тогда выигрывают все.

Как передавало ИА REGNUM, по словам директора центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве России Вадима Понкратова, благодаря тройственному газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном Россия получит относительно прямой доступ к крупнейшим газовым рынкам из числа «дружественных стран». В данном союзе, как подчеркнул Понкратов, главными бенефициарами со стороны стран — потребителей газа являются Китай, Пакистан, Индия и другие государства Юго-Восточной Азии.