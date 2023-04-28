Советник главы офиса президента Украины Подоляк: Китаю придётся дистанцироваться от России

Киев, , 15:18 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение о том, что КНР придётся дистанцироваться от России, чтобы оставаться политически и экономически сильным игроком. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Год Китай не мог определиться с позицией, и сейчас ему предстоит сделать выбор: или он работает в рамках, определённых международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне, и тогда он постепенно будет терять своё влияние, в том числе и экономическое», — заявил Подоляк, добавив, что Киеву важно, чтобы Китай не помогал России экономически, чтобы он не участвовал в российском военно-промышленном комплексе, а также не выступал в качестве российского информационного или дипломатического агента.

Как передавало ИА REGNUM, в ходе телефонного разговора с украинским президентом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что переговоры являются единственным способом решения конфликта на Украине. В телефонном разговори Си отметил, что, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и «ответственной державой, Пекин не будет наблюдать за пожаром с берега или подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью, чтобы получить прибыль».

Беседа китайского и украинского лидеров состоялась впервые после начала СВО на Украине. Несмотря на это, украинский президент заверил, что «разговор придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений». Со своей стороны председатель Си Цзиньпин распорядился отправить в Киев делегацию для поиска «политического урегулирования украинского кризиса». Возглавит её бывший посол в РФ Ли Хуэй.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле знают подробности разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины, власти России приветствуют любые усилия для завершения конфликта и достижения Россией поставленных целей.