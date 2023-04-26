Си Цзиньпин назвал переговоры единственным способом решения конфликта на Украине

Пекин, , 15:58 — REGNUM Переговоры являются единственным способом решения конфликта на Украине, заявил 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин kremlin.ru

Так, в телефонном разговори Си отметил, что, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и «ответственной державой, Пекин не будет наблюдать за пожаром с берега или подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью, чтобы получить прибыль».

«Диалог и переговоры — единственный возможный путь», — сказал он.

Китай будет настойчиво добиваться мира и содействовать переговорам, а также приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить войну, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины. По словам последнего, разговор был продолжительным и содержательным. Президент Украины выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

Китайские государственные СМИ в свою очередь сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине.