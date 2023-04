Президент Украины заявил о длившемся час телефонном разговоре с Си Цзиньпином

Киев, , 11:53 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что состоявшийся накануне, 26 апреля, телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час. В своём Telegram-канале он пояснил, что столько времени понадобилось для того, чтобы обсудить «весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений». Беседа китайского и украинского лидеров состоялась впервые после начала СВО на Украине. Несмотря на это, украинский президент заверил, что «разговор придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений». Со своей стороны председатель Си Цзиньпин распорядился отправить в Киев делегацию для поиска «политического урегулирования украинского кризиса». Возглавит её бывший посол в РФ Ли Хуэй.

Владимир Зеленский President.gov.ua

МИД КНР назвал разговор важным шагом для решения кризиса.

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины — рейтинговый момент для Китая. Он показал всему миру, что является модератором глобальной политики и может считаться альтернативным центром силы относительно Соединенных Штатов Америки, считает политолог Никита Донцов. В разговоре с 360tv.ru он пояснил: «Со стороны Китая длительное время мы видели выжидательную, оценивающую позицию. Хотя при этом, конечно, транслировалась поддержка нашей стране. Сейчас же, мне кажется, потихонечку повышается уровень активности на китайском направлении».

В начале апреля в России встречали министра обороны Китая Ли Шанфу. По оценке Business Insider, само решение принять Ли Шанфу стало демонстрацией Путиным «среднего пальца» Соединённым Штатам Америки, которые ещё в 2018 году наложили на китайского чиновника санкции за сделки с российским экспортёром оружия «Рособоронэкспортом».

Ранее столицу России посетил сам генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и представил среди прочего мирный план урегулирования украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что визит прошел очень продуктивно. Лидеры России и Китая подписали целый ряд соглашений, а также заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, намерение встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином украинский президент высказывал в конце марта 2023 года. В интервью Associated Press он, в частности, заявил: «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я общался с ним еще до полномасштабной войны. Но в течение всего этого года, больше чем на один год, мы [не общались]». В начале апреля The New York Times со ссылкой на посола Китая в ЕС Фу Цуна, известила, что Цзиньпин не звонит президенту Украины, потому что «очень занят».