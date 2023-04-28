Минобороны: ВС России уничтожили 300 украинских военнослужащих и наёмников на донецком направлении

Москва, , 14:27 — REGNUM На донецком направлении за сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников. Об этом 28 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, ВСУ потеряли три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубицу Д-30.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штурмовые отряды российских сил продолжили уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части Артёмовска. ВДВ и подразделения Южной группировки войск с флангов пресекли попытки противника завести в город дополнительные резервы.