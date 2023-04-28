Москва, 28 апреля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Штурмовые отряды российских сил в минувшие сутки продолжили уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части Артёмовска, сообщили в Министерстве обороны 28 апреля.

Евгений Биятов/РИА Новости Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и иностранных наёмников в западной части города Артёмовска. Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями Южной группировки войск с флангов пресекают попытки противника завести в Артёмовск дополнительные резервы», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Авиация, артиллерия и тяжелые огнемётные системы группировки «Юг» поразили подразделения ВСУ в районах Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино (ДНР). За сутки было совершено шесть вылетов самолётов, артиллерией были выполнены 52 огневые задачи.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают резервы личного состава и техники в район Артёмовска. В частности, воинская колонна прибыла в район Дружковки, расположенной к западу от Артёмовска. Прибывший личный состав и военная техника не имеют опознавательных знаков, отметил Марочко.

27 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. По его словам, подразделения ВСУ всё ещё могут перемещаться под обстрелами, но всякий раз теряют при этом часть своих резервов.