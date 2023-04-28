МО РФ: российские войска уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов бригады ВС Украины

Москва, , 14:52 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Об этом 28 апреля заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, склад 127-й механизированной бригады уничтожен в районе населённого пункта Синельниково в Харьковской области.

Представитель военного ведомства добавил, что российские военные пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на территории региона. Речь идёт о таких населённых пунктах, как Синьковка и Кисловка.

Как сообщало ИА REGNUM, российские силы не дают украинским военным завести в город Артёмовск дополнительные резервы. ВКС России, отметил он, ночью ударили ракетами по пунктам временной дислокации украинских резервных подразделений. Было применено оружие большой дальности воздушного базирования, цель достигнута.