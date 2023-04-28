Москва, 28 апреля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Российские граждане доверяют президенту Владимиру Путину в той же степени, что и неделей ранее. Показатель составил 80,1%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,1% респондентов (+0,0 п. п. за неделю)», — говорится в сообщении.

О недоверии действующему главе государства заявили 16,2% респондентов (+0,1 п. п.).

В целом одобряют деятельность Путина на посту президента 77,2% опрошенных (-0,3 п. п.), не одобряют — 13,7% (+0,0 п. п.).

Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России в целом одобряют 54,3% (-0,5 п. п.) и 52,5% (+0,7 п. п.) соответственно. Доверяют премьер-министру Мишустину 63% опрошенных (-0,3 п. п.).

Опрос проходил с 17 по 23 апреля на всей территории России методом телефонного интервью, он охватил 11,2 тыс. человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления заявил, что местные власти должны находиться в постоянном контакте с людьми, внимательно слушать их и слышать. Он подчеркнул, что властям следует быстро откликаться на чаяния людей, при этом цифровизация сама по себе не заменит личных контактов и встреч с населением.