Анкара, 27 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Все блоки АЭС «Аккую» будут введены в эксплуатацию к 2028 году, они позволят сэкономить значительные средства на импорте газа, заявил 27 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии завоза первой партии топлива на АЭС.

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС АЭС «Аккую» в Турции

«Все блоки электростанции будут вводиться в эксплуатацию постепенно до 2028 года», — заявил Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.

Турецкий лидер отметил, что эта электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в стране. А после ввода в эксплуатацию полной мощности ежегодно будет вырабатываться около 35 млрд киловатт-часов электроэнергии.

По его словам, АЭС «Аккую» является самым крупным совместным с Россией капиталовложением Турции, благодаря которой страна может сэкономить 1,5 млрд долларов в год на импорте газа.

«Этот проект (АЭС «Аккую»), который будет способствовать снижению импорта нашего природного газа на 1,5 млрд долларов в год, также окажет положительное влияние на увеличение нашего национального дохода», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что «это самая большая совместная с Россией инвестиция».

«Я лично от себя и от всего народа моей страны благодарю Россию и президента Владимира Путина. Поздравляю всех российских и турецких сотрудников, которые участвуют в строительстве», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент России Владимир Путин вместе с турецким лидером в формате видеоконференции принял участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

Ранее президент Турции уже отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Эту АЭС возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России.