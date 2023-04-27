Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую»

Анкара, , 16:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Президент России расположился за круглым столом в ситуационном центре Кремля. После того, как топливо прибудет на станцию, АЭС, станция получит статус объекта ядерной энергетики.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передавало ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он подчёркивал, что с вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение страны электричеством.

Путин отметил, что Росатом применил наиболее передовые и надежные технологии при строительстве АЭС, соблюдены высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования. Президент РФ уверен, что успешная реализация этого проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество.

Эту АЭС возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России. Власти Турции ранее заявили, что мощное землетрясение не нарушило сроки строительства.