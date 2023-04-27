Путин и Эрдоган принимают участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую»
Анкара, 27 апреля 2023, 16:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую». Президент России расположился за круглым столом в ситуационном центре Кремля. После того, как топливо прибудет на станцию, АЭС, станция получит статус объекта ядерной энергетики.
Как передавало ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он подчёркивал, что с вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение страны электричеством.
Путин отметил, что Росатом применил наиболее передовые и надежные технологии при строительстве АЭС, соблюдены высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования. Президент РФ уверен, что успешная реализация этого проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество.
Эту АЭС возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России. Власти Турции ранее заявили, что мощное землетрясение не нарушило сроки строительства.