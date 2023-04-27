Москва, 27 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Киевский режим придерживается идеологии, в основе которой логика уничтожения всего, что не поддаётся контролю и неподвластно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом российский дипломат прокомментировала слова советника офиса украинского президента Михаила Подоляка о «праве» Украины «уничтожить всё» в Крыму, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

«Все это уже поняли, что логика — не просто разрушение, а уничтожение непокорного, неподвластного. Того, что выбивается из националистической логики? — вот именно эта логика и является идеологией киевского режима», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она поблагодарила руководство Украины за публичное признание, а также предупредила сторонников нацизма о последствиях посягательств на полуостров и Донбасс.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что коллективный Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине. По её словам, Запад стоит не только за тактическим наведением, но и «в стратегическим плане».