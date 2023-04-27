Ленинградская область, 11 ноября, 2013, 16:10 — ИА Регнум. По постановлению Подпорожского прокурора Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки елей. Об этом сегодня, 11 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Сотрудники прокуратуры вместе с работником лесничества филиала Ленинградского областного государственного казенного учреждения (ЛОГКУ) "Ленобллес" проведено обследование территории лесного участка одного из кварталов Онежского участкового лесничества.

В результате выявлена незаконная рубка 9 елей, объемом 1,2 куб.м. Согласно расчетам, представленным Подпорожским лесничеством - филиалом ЛОГКУ "Ленобллес" размер нанесенного ущерба составил 23.556 рублей.

Прокурор направил материалы проверки в следственные органы. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 260 УК РФ.