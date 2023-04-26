Пекин, 26 апреля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 26 апреля заявил, что КНР направит на Украину своего спецпредставителя для проведения консультаций по политическому урегулированию украинского кризиса, сообщили государственные СМИ КНР.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Китай направит специального представителя правительства по делам Евразии на Украину и в другие страны для проведения углублённых консультаций со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса», — заявил Си Цзиньпин.

Сроки направления специального представителя не уточнялись. Дополнительная информация, в том числе о датах поездки, будет своевременно опубликована, заявил 26 апреля заместитель главы департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД Китая Юй Цзюнь.

Ранее сообщалось, что 26 апреля председатель КНР провёл первый за 14 месяцев телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались двусторонние отношения и кризисная ситуация на Украине, передавали китайские государственные СМИ.

Си Цзиньпин, по этой информации, заявил в разговоре, что Китай неизменно выступает на стороне мира. Председатель КНР также отметил, что намерен добиваться скорейшего прекращения огня на Украине.

Ранее власти Китая опубликовали свой план мирного урегулирования ситуации на Украине, предусматривающий скорейшее прекращение огня. С критикой этой инициативы КНР выступали как украинские, так и американские власти.