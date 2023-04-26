Daily Express: США получили тревожные сигналы перед визитом главы МИД России Сергея Лаврова

Лондон, , 04:54 — REGNUM Вашингтон перед визитом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорк получил несколько тревожных сигналов. Об этом в издании Daily Express написал аналитик Пол Уизерс.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В США, по мнению обозревателя, не ожидали резкой реакции Москвы на невыдачу виз журналистами, которые сопровождали главу МИД.

«Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя», — заявили российские дипломаты.

Лавров открыто сказал, что США проявили трусость, несмотря на то, что называют себя «умной, свободной и справедливой страной».

Позже последовало ещё одно предупреждение. Министр иностранных дел России пообещал, что «ничего не забудет и не простит США». По мнению Пола Уизерса, это было первым «леденящим душу» посланием, которое вызвало тревогу в Белом доме.

Следующая угроза прозвучала от заместителя Лаврова Сергея Рябкова, который сказал, что Москва найдёт возможность ответить так, чтобы США «надолго запомнили, что так не делается».

Оправдываясь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что невыдача виз для визита в штаб-квартиру ООН журналистскому пулу якобы связана с защитой свободы слова.

Как сообщало ИА REGNUM, добивая ситуацию, Сергей Лавров высказал мнение о возможности ухода ООН из Нью-Йорка, где базируется штаб-квартира международной организации.