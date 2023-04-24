Глава МИД России Лавров заявил, что было бы хорошо перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Штат Нью-Йорк, США, , 23:00 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение о возможности ухода ООН из Нью-Йорка, где базируется штаб-квартира международной организации.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

На вопрос журналистов, подходящее ли сейчас время для ухода ООН из Нью-Йорка, министр Лавров ответил положительно: «Думаю, это было бы хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров 24 апреля прибыл в штаб-квартиру ООН, где в ближайшие два дня будет возглавлять заседания Совбеза Организации Объединённых Наций.

Россия в апреле председательствует в ООН. Ключевыми темами для обсуждения в этот месяц станут «эффективная многосторонность», экспорт вооружений и связанные с ним риски, урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.