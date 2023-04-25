Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) хотел развалить Россию, но в результате только сплотил её. Об этом 25 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО, Россия и Украина

«Оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в России, и за рубежом, заключаются в том, что НАТО хотело развалить Российскую Федерацию, а в итоге она её сплотила», — сказал Лавров.​​​​​​

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров назвал шизофренией заявления Запада о возможном начале переговоров Москвы и Киева только после наступления ВСУ. Он отметил, что Россия хочет, чтобы для неё не исходили угрозы с территории Украины.