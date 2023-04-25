Киев, 25 апреля, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Представитель главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт того, что Киев организовал атаку на бухту в Севастополе. Подробности передает информационный портал «Общественное».

Кадр из видео. Морской дрон — камикадзе ВСУ.

24 апреля ВСУ предприняли попытку атаки на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, один надводный дрон был ликвидирован силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам. Он добавил, что в результате инцидента ни одно из зданий, причальных или иных сооружений не разрушено.

Позднее в Министерстве обороны России заявили, что три безэкипажных катера Украины пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Все судна были уничтожены, потерь с российской стороны нет.

По словам Юсова, действия Киева затрагивали лишь военные объекты. Произошедшее не связано с зерновой сделкой, которая предусматривает гражданские и украинские морские порты, сказал он. Юсов заявил, что Украина выполняет все международные обязательства, касающиеся зерновой сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг сообщения о том, что Киев причастен к попытке совершить атаку на Черноморский флот РФ в Севастополе. По его словам, подобные действия угрожают перспективам продления зерновой сделки.