Москва, 25 апреля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Есть серьёзный риск, что после того, как в законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы внесут все обещанные «технические уточнения», он сильно усложнится и потеряет актуальность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что правительство России отозвало из Госдумы этот законопроект, так как в него «необходимо внести ряд технических уточнений».

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«Под «техническими уточнениями», скорее всего, скрывается сложный инструментарий, который должен будет учесть разделение на дружественные и недружественные государства, а также противоречия по отраслевому признаку (вспомним, что у нас программисты пользуются поддержкой со стороны государства и льготным налогообложением), — сказал Ордов. — Возможно, что отсутствие прозрачности в механизме взимания этого налога требует его пересмотра, уточнения, чёткого определений юрисдикций и прочего. А ведь вопрос юрисдикций не до конца понятен — например, кто будет отвечать в случае нарушения установленных требований? А закон должен исключать неопределённости в его трактовке. Так что есть риск, что в процессе решения технических проблем законопроект будет существенно усложнён и, как следствие, потеряет актуальность».

При этом он обратил внимание, что, когда речь заходит о налогообложении физических лиц за границей, возникает очень сложная ситуация.

«Сегодня человек — в одной стране, завтра — в другой, место пребывания фрилансера порой вообще становится невозможно отследить. А расчётный счёт может не отражать места пребывания. Кредитную карточку можно завести в Казахстане, а жить в Индонезии. Единственное, что могло бы упростить это законодательство, — это жёсткое разделение на тех, кто находится на территории России, и внешних работников. Но по этому пути идти не хотят. Всё остальное представляет собой очень сложный механизм взимания и создаёт дополнительные риски для компаний, которые волей-неволей могут стать нарушителями закона. Необходим концептуальный пересмотр этого закона, чтобы его можно было применить на практике», — подытожил Ордов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России отозвало из Государственной думы проект налоговых поправок, в том числе касающихся вопроса о налогообложении работающих за рубежом граждан. В случае принятия этого документа российские компании были бы в ряде случаев обязаны взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Причём нововведение должно затронуть всех уехавших граждан РФ, использующих для работы российский сегмент интернета, а также размещённые в РФ технические и программно-аппаратные средства. При этом предполагается, что поправки не затронут сотрудников с трудовыми договорами.