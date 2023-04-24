Минфин: поправки об НДФЛ в 30% для уехавших не затронут работников с трудовыми договорами

Москва, , 15:42 — REGNUM Поправки в законодательство о применении ставки НДФЛ в 30% при дистанционной работе в российском сегменте интернета не затронут сотрудников с трудовыми договорами, сообщили 24 апреля в Министерстве финансов.

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«Указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, для них действующие налоговые условия никак не меняются», — отмечается в официальном Telegram-канале ведомства.

Работа над законопроектом ещё не завершена, он дорабатывается на площадке правительства, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий отечественные компании в ряде случаев взимать НДФЛ по ставке 30% с выплат в пользу работников, уехавших за рубеж. Нововведение должно затронуть граждан России, использующих для работы российский сегмент интернета и размещённые в России технические и программно-аппаратные средства. Предполагается, что поправки вступят в силу в январе 2024 года. Ставка 30% будет устанавливаться в случае утраты гражданином налогового резидентства России.

Повышение НДФЛ до 30% для работающих из-за границы сотрудников может привести к появлению «серых» схем в бюджетах российских компаний, предположила в беседе с ИА REGNUM эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева. Работодатели будут стараться повысить зарплату ценному сотруднику, чтобы компенсировать его потери при увеличении налога, но могут решить, что повышение их собственной налоговой нагрузки чрезмерно, пояснила Яковлева.