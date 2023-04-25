NYT: Киев готовит 12 бригад и планирует начать наступление в мае

Вашингтон, , 11:45 — REGNUM К концу апреля руководство Украины намерено подготовить 12 бригад для контрнаступления. Их численность составит примерно по четыре тысячи военных в каждой. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на секретные документы Пентагона, слитые в Сеть.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщает издание, наступление запланировано на май.

«Согласно просочившимся документам Пентагона, которые дают представление о графике Киева, ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около четырех тысяч солдат в каждой будут готовы к концу апреля», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что обучением и снабжением девяти из 12 бригад занимаются Соединённые Штаты Америки и Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США было передано дело, начато уголовное расследование.

После инцидента министерство обороны Соединённых Штатов Америки решило сократить число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации.

Между тем в утечке данных обвинили американского нацгвардейца Джека Тейшейру. Он был арестован 13 апреля. На следующий день ему предъявили обвинения, далее дело планируют передать на рассмотрение из Бостона в Вашингтон.

Президент США Джо Байден поручил принять меры по защите особо секретных документов американского правительства во избежание повторных утечек.