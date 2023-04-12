CBS: Пентагон сократил число сотрудников с доступом к секретной информации после утечки

Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Министерство обороны Соединённых Штатов Америки сокращает число сотрудников, имеющих доступ к секретной информации, после утечки материалов. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванного чиновника.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Количество людей в списках рассылок по всему правительству, которые получают обновлённую секретную информацию, было значительно сокращено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее доступ к данным под грифом «секретно» имели около тысячи человек.

По данным телеканала, слитые в Сеть документы были изначально распечатаны. Как сообщает чиновник, не вся техника, установленная в госорганах, может производить печать секретных документов. Устройства, с которых производится печать, получают уникальный ID, что, в свою очередь, может помочь обнаружить источник утечки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование.

Накануне телеканал Fox News сообщил, что виновный в утечке в Сеть секретных документов Пентагона может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. По версии телеканала, некоторые из документов исходили из ЦРУ или АНБ.