Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к дальнейшему исполнению черноморской зерновой инициативы и меморандума о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.

Kremlin.ru Антониу Гутерриш

В понедельник проходит одно из знаковых заседаний СБ ООН для российского председательства в Совбезе. Оно посвящено эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН, сообщает РИА Новости.

«Черноморская зерновая инициатива и меморандум о взаимопонимании по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений являются убедительными примерами важности многостороннего сотрудничества, которому содействует ООН. Они ясно демонстрируют, что такое сотрудничество необходимо для обеспечения большей безопасности и процветания для всех», — сказал Гутерриш, выступая на заседании СБ ООН.

«Я призываю к их дальнейшему исполнению», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля министры иностранных дел стран «Большой семёрки» выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию на неограниченный срок продлить зерновую сделку по экспорту сельхозпродукции с территории Украины.

В представительстве Европейского союза в России заявили, что если Черноморскую зерновую инициативу не продлят через месяц, для ЕС это будет означать катастрофу.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. По его словам, усилия предпринимаются, но они ни к чему не приводят. Постпред добавил, что возникли вопросы «к работе Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить», а договоренности, достигнутые в июле 2022 года, не соблюдаются.