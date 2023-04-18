Страны G7 призвали Россию продлить зерновую сделку на неограниченный срок

Токио, , 07:49 — REGNUM Зерновую сделку по экспорту сельхозпродукции с территории Украины продлить на неограниченный срок призвали Россию страны «Группы семи» (G7). Об этом сказано в принятом 18 апреля совместном заявлении глав МИД стран G7.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе признаётся критическая важность «маршрутов солидарности» — инициативы стран Европы по обеспечению экспорта сельхозпродукции с Украины, а также черноморской зерновой инициативы и инициативы «Зерно с Украины» с целью «поддержки восстановления украинского сельскохозяйственного сектора и предотвращения новых шоков в продовольственной системе».

В заявлении главы МИД стран G7 обращаются с призывом к России «прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия и позволить зерновой сделке действовать на полную мощность и на неограниченный срок».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России назвали пять системных проблем, без решения которых невозможно продление зерновой сделки. На сегодняшний день зерновая сделка продлена до 18 мая.