Варшава, 24 апреля, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич заявил о необходимости подумать, как исключить российских и белорусских спортсменов из Олимпийских игр.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В конце марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших специальную военную операцию на Украине.

Также исполком рекомендовал не рассматривать спортсменов из России и Белоруссии в качестве участников международных соревнований по командным видам спорта.

Власти Польши отреагировали на это крайне негативно. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий назвал решение МОК «скандалом и предательством истинного духа спорта». В восточноевропейской стране регулярно высказывают мнения о необходимости бойкота Олимпиады, если в ней примут участие российские и белорусские спортсмены.

«Я бы не делал таких далеко идущих утверждений. Надо подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а позже принимать решения вместе со всем спортивным сообществом», — заявил Песевич в эфире радиостанции RMF FM.

Он также предположил, что бойкот Олимпийских игр со стороны Польши может доставить удовольствие России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд российских спортсменов на фоне ограничений, введённых в их отношении международными организациями по политическим причинам, приняли решение о смене спортивного гражданства.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, решение вопроса о возможной смене спортивного гражданства для профессиональных спортсменов должно зависеть от их нравственной позиции.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Россия и дальше будет всемерно отстаивать интересы своих спортсменов и взаимодействовать с Международным олимпийским комитетом (МОК) для решения всех вопросов.