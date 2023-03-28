Глава МОК Бах: россияне не должны допускаться к участию в соревнованиях по командным видам спорта

Лозанна, Швейцария, , 17:51 — REGNUM Спортсмены из России и Белоруссии не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе встречи с журналистами, состоявшейся по итогам заседания исполкома организации.

Томас Бах © ЕPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

«Российские и белорусские спортсмены не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта», — сказал он.

Напомним, что 23 марта Томас Бах вновь выступил за участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

Накануне стало известно, что министерства иностранных дел пяти стран — Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы — выступили против возвращения российских спортсменов на международные соревнования. В совместном заявлении МИД пяти стран заявили, что сожалеют из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК), который радикально изменил «свою прежнюю хорошо аргументированную позицию не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях».