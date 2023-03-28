Глава МОК Томас Бах признал, что рекомендации по допуску россиян были приняты единогласно

Лозанна, Швейцария, , 23:40 — REGNUM Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале, объяснил новые рекомендации по допуску спортсменов из России на соревнования.

Президент МОК Томас Бах Martin Rulsch

По словам Баха, решение в Лозанне было принято единогласно по итогам консультаций на основе Олимпийской хартии. Он акцентировал, что хартия говорит о политической нейтральности, поэтому санкции в отношении чиновников остаются в силе.

«Флаги и иные символы не могут присутствовать на соревнованиях, официальные лица не могут быть приглашены на турниры, исполком МОК подтвердил, что эти санкции остаются в силе», — сказал президент МОК.

МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживающих спецоперацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в МОК пока не готовы принять решение о допуске спортсменов из Белоруссии и России к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Спортсмены из России и Белоруссии не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта, заявил Томас Бах.