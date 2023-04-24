Правительство внесло в Госдуму проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы

Москва, , 11:26 — REGNUM Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий отечественные компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

it Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, нововведение должно затронуть всех уехавших граждан России, использующих для работы российский сегмент интернета, а также размещенные в РФ технические, программно-аппаратные средства.

Как следует из документа, с 1 января следующего года отечественные компании-работодатели будут взимать с вознаграждений уехавших за рубеж сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства — в размере 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов подтвердил планы на введение добровольных взносов с крупного бизнеса, обсуждаемые правительством России.

Он пояснил, что взнос не станет повышением налогов и будет однократным. Сумма разового платежа может составить до 250 млн рублей. Взять его с бизнеса позволила хорошая прибыль, полученная в 2022 году. Белоусов напомнил о такой практике в налоговой политике, как windfall tax — однократное взимание налогов.