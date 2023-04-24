Москва, 24 апреля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий отечественные компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM it

Так, нововведение должно затронуть всех уехавших граждан России, использующих для работы российский сегмент интернета, а также размещенные в РФ технические, программно-аппаратные средства.

Как следует из документа, с 1 января следующего года отечественные компании-работодатели будут взимать с вознаграждений уехавших за рубеж сотрудников НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства — в размере 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов подтвердил планы на введение добровольных взносов с крупного бизнеса, обсуждаемые правительством России.

Он пояснил, что взнос не станет повышением налогов и будет однократным. Сумма разового платежа может составить до 250 млн рублей. Взять его с бизнеса позволила хорошая прибыль, полученная в 2022 году. Белоусов напомнил о такой практике в налоговой политике, как windfall tax — однократное взимание налогов.