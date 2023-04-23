Москва, 23 апреля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Власти США солгали о подготовке виз для представителей СМИ, которые должны были освещать поездку главы МИД России Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил 23 апреля журналистам.

Антон Новодережкин/ТАСС Сергей Рябков

Рябков резко осудил поведение американской стороны. Он отметил, что до последнего момента представители США делали вид, что работают и вот-вот найдут решение вопроса с визами.

«Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать», — подчеркнул дипломат.

Москву заверяли, что «визы на подходе», однако в результате журналистам их так и не выдали. Эта ложь не красит страну, принимающую у себя штаб-квартиру ООН, добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США так и не выдали визы российским журналистам, ожидавшим вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Глава МИД Лавров назвал ситуацию «безобразным поведением» США и пообещал, что Россия этого не забудет и не простит.