МИД: США так и не выдали российским журналистам визы для участия в мероприятиях Совбеза ООН

Москва, , 15:37 — REGNUM Российским журналистам, которые должны сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, так и не выдали американские визы. Об этом 23 апреля заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы», — написала она.

Захарова уточнила, что посольство США в Москве ответило по этому поводу, что оно «работает» над этой ситуацией, и подчеркнула, что в этом случае налицо манипулирование темой свободы слова и правами представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что власти всё ещё не предоставили визы российским журналистам, которые должны сопровождать Сергея Лаврова во время его участия в мероприятиях Совбеза ООН. Он уточнил, что речь идет о нескольких членах делегации.