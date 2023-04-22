Берлин, 22 апреля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. Москва зеркально ответит на этот шаг Берлина. Об этом 22 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии», — заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Москва решительно осуждает эти действия Берлина и обвинила немецкую сторону в разрушении двусторонних отношений.

Внешнеполитическое ведомство пообещало зеркально ответить на высылку дипломатов из Берлина, а также ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в России.

В МИД считают, что ФРГ нарушила свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку российских дипломатов, рассказав СМИ об этой «затее».

Ранее ИА REGNUM сообщало, в МИД Норвегии заявили, что вышлют 15 сотрудников посольства России, которые якобы занимаются разведывательной деятельностью. Доказательств этого утверждения представлено не было. При этом в министерстве заявили о намерении сохранить «нормальные дипломатические отношения с Россией».

Позже в посольстве России в Норвегии подтвердили информацию, распространённую министерством иностранных дел Норвегии, об объявлении 15 сотрудников российской миссии персонами нон грата. В дипмиссии назвали данное решение «недружественным шагом, за которым последуют ответные меры».

В МИД России заявили, что будут приняты ответные меры, воздержавшись от уточнений, о каких именно мерах идёт речь.