Берлин, 21 апреля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Ограниченные удары ВСУ по российской территории нужно «принимать как необходимость», заявил германский министр обороны Борис Писториус, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«До тех пор, пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость», — сказал Писториус.

Он заявил, что такие удары оправданы, например, в случае, когда они позволяют «отрезать пути снабжения».

Писториус заявил также, что если Киеву нужны определённые типы бомб, «которые запрещены во всем мире, то нужно сказать ему «нет».

21 апреля глава Курской области Роман Старовойт заявил об очередной атаке ВСУ на регион: 20 апреля украинский беспилотник атаковал в Суджанском районе трактор-погрузчик.

Также 21 апреля глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о падении украинского беспилотника на территории жилого дома в городе Клинцы. В обоих случаях удары нанесены не по военным объектам.