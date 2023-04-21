Клинцы, Брянская область, 21 апреля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ упал в городе Клинцы (Брянская область), написал 21 апреля глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник», — заявил Богомаз.

По данным главы региона, никто в результате этой атаки ВСУ не пострадал. В доме зафиксированы повреждения, ударом выбило стёкла. На месте ЧП работают оперативные службы.

19 апреля беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области. В этот же день в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ, который был направлен для атаки на электростанцию в селе Драгунском.