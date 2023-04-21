Курск, 21 апреля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили очередную атаку на территорию Курской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Василий Иванов ИА REGNUM Дрон

Глава региона уточнил, что нападения украинские военные совершили вечером 20 апреля.

«Вчера вечером у села Гуево в Суджанском районе беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях», ― написал губернатор.

По его словам, дрон-камикадзе повредил строительную технику, водитель не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю Курская область как минимум несколько раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. 13 апреля ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Обошлось без пострадавших, повреждения получило одно домовладение. Всего зафиксировали пять прилётов.

Несколько дней спустя под обстрел дважды попали приграничные территории Глушковского района. Без света остались жители посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи. Пострадавших нет. В результате обстрела в посёлке Тёткино загорелся частный дом и сарай, улица Ленина обесточена.