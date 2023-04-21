Будапешт, 21 апреля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все страны — члены Североатлантического альянса ожидают вступления Украины в военно-политический блок.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Что?!» — написал Орбан на своей странице в социальной сети Twitter, комментируя высказывание генсека альянса перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Йенс Столтенберг посетил Украину в четверг, 20 апреля. Эта поездка в Киев стала для него первой с момента начала Вооружёнными силами России специальной военной операции. В ходе визита Столтенберг подчеркнул, что страны альянса уже помогли Украине, выделив сумму более 150 миллиардов евро.

Ранее глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на данный момент вступление Украины в НАТО невозможно, так как на территории страны продолжается вооружённый конфликт. По слова немецкого политика, для Украины «дверь в НАТО приоткрыта».